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У РФ обвалився міст на важливій залізниці: вагони-цистерни розкидало навколо колій (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У РФ обвалився міст на важливій залізниці: вагони-цистерни розкидало навколо колій (фото)
Окупанти вважають, що причиною обвалу мосту могла стати диверсія
фото: Exilenova+

Аварія сталася в Архангельській області на Печорській залізничній магістралі, рух на пошкодженій ділянці зупинено

В Архангельській області Росії обвалився залізничний міст через річку Віледь, унаслідок чого вантажний потяг зійшов із рейок. На місці аварії опинилися перекинуті вагони-цистерни – частина з них лежить безпосередньо біля колій, інші розкидало за межі залізничного полотна. Про інцидент повідомляють OSINT-канали, які також публікують фотографії з місця події, також цю інформацію підтверджують російські ЗМІ, пише «Главком».

За попередніми даними, аварія сталася близько 05:10 на перегоні Черемуха – Віледь. Через руйнування прольоту мосту кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Рух залізницею на цій ділянці повністю зупинено.

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Наслідки обвалу мосту в Росії
фото: Exilenova+

За інформацією Північної залізниці, попередньо внаслідок аварії ніхто не постраждав. Причини та обставини руйнування мосту з’ясовують правоохоронці. Версію диверсії офіційно не підтверджували.

Водночас у регіональному оперативному штабі країн-агресора повідомили, що цистерни у складі вантажного потяга були порожніми. Розливу нафтопродуктів не сталося. 

Через аварію рух на перегоні Черемуха – Віледь призупинили. До місця події направили відновлювальні потяги. Також затримуються вісім пасажирських поїздів, які прямують до Воркути, Сиктивкара, Лабитнангі та в зворотному напрямку. Для перевезення пасажирів між станціями Котлас-Південний і Віледь організовують автобуси, а для подальшої поїздки підготували резервні склади. 

Печорська залізнична магістраль забезпечує сполучення центральних регіонів Росії з північними територіями, зокрема Воркутою. Наразі невідомо, скільки часу знадобиться окупантам для відновлення руху на пошкодженій ділянці.

Теги: росія потяг залізниця війна

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