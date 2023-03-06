Підсанкційне судно РФ з військовим вантажем увійшло в Чорне море – ЗМІ
Корабель прямував із Сирії до порту Новоросійськ
Російський вантажний корабель «Спарта-4», який перебуває під санкціями США, увійшов у Чорне море через Босфор. На борту контейнеровоза може міститися військовий вантаж із Сирії. Про це повідомило видання Naval News
Зазначається, що Туреччина, яка контролює протоку Босфор, після початку війни в Україні закрила для російських військових кораблів шлях через протоки між Середземним та Чорним морями, проте на допоміжні та торгові судна заборона не накладається.
Як пише Naval News, «Спарта-4» належить російській компанії «СК Південь», яка перебуває під санкціями США.
Повідомляється, що після землетрусу в Туреччині та Сирії 6 лютого корабель доставив до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу, а згодом вирушив назад до РФ. До Босфору судно зайшло 1 березня, перед цим його супроводжував ракетний корвет військово-морських сил РФ «Стєрєгущій».
Видання пише, що судно швидко й непомітно пройшло через Босфор у темний час доби, а його осадка 6,2 метра свідчить про велике завантаження.
Ймовірно, на борту корабля може бути військове обладнання. У сирійському Тартусі розташована російська військово-морська база.
Нагадаємо, що станом на 4 березня у Чорному морі перебувають три російські ракетоносії.
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