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Британія не відправить війська до України – The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Британія не відправить війська до України – The Times
Британія розглядає можливість направлення військових інструкторів до західних регіонів України
фото: Армія inform

Але Британія продовжуватиме підтримувати українську армію в іншому форматі

Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Згідно з інформацією видання, рішення обумовлене високими ризиками, які супроводжують таку операцію, особливо в умовах, коли існує загроза ескалації конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.

Західні союзники переглядають свій підхід до військової допомоги Україні. Як повідомляється, метою цього кроку є зміщення так званих «червоних ліній» Москви, що, на думку західних політиків, може сприяти досягненню мирної угоди.

The Times зазначає, що ключова увага у питанні безпекових гарантій для України буде зосереджена на модернізації та переозброєнні української армії, зокрема на посиленні її обороноздатності в повітрі та на морі.

Крім того, Британія та Франція розглядають можливість направлення військових інструкторів до західних регіонів України. Вони не будуть розміщені біля лінії фронту та не виконуватимуть функції стримування, а натомість зосередяться на тренуваннях, відновленні бойових спроможностей ЗСУ та переозброєнні.

Зазначається, що ці інструктори діятимуть під прикриттям авіації, яка забезпечуватиме контроль повітряного простору України та захищатиме західних військових на її території.

Окрім того, серед можливих планів розглядається участь Туреччини, яка може відігравати роль у забезпеченні безпеки на морі.

Раніше ми писали, що Україна таємно направила своїх інструкторів з безпілотників до Великої Британії, аби навчити британських військових сучасним тактикам використання дронів, які російська армія застосовує на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Times.

Ці навчання відбуваються в рамках операції Interflex – британської місії, спрямованої на підготовку українських військовослужбовців. Досвідчені українські фахівці не лише передають власний бойовий досвід британським колегам, а й інтегрують знання про дрони в базову підготовку новобранців ЗСУ.

Нагадаємо, Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

На майданчиках по всій Великій Британії будуть встановлені вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-мм боєприпасах.

Теги: армія Велика Британія

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