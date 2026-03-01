Головна Світ Політика
Британія заявляє, що США мають створити правову основу для ударів по Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Британія заявляє, що США мають створити правову основу для ударів по Ірану
Гілі: Ми посилили оборону Великої Британії в регіоні
фото: РА

Британія підтримує мету позбавлення Тегерана ядерної зброї

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із заявою щодо подій на Близькому Сході. Лондон дистанціювався від безпосередньої участі в ліквідації аятоли Алі Хаменеї, проте підтвердив підтримку стратегічної мети союзників – недопущення появи ядерної зброї у Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міністр оборони Джон Гілі уникнув прямого схвалення авіаударів США та Ізраїлю. На запитання про законність ліквідації іранського лідера він відповів дипломатично, але прямо: «США повинні визначити правову основу для вжитих ними дій».

Гілі зазначає, що Іран відповідав дедалі невибірковішими ударами, атакуючи цивільні аеропорти та готелі, а також військові бази.

«Ми посилили оборону Великої Британії в регіоні, ми беремо активну участь в регіональних оборонних операціях», – сказав він Sky News.

Гілі розповів, що британські літаки діють з баз у Катарі та на Кіпрі та перехоплюють атаки безпілотників на бази та союзників.

До слова, російський диктатор Володимир Путін направив телеграму зі співчуттями керівництву Ірану у зв'язку із загибеллю Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У своєму зверненні він заявив, що ліквідація іранського лідера – цинічний акт, який суперечить будь-яким нормам моралі та права.

Нагадаємо, Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

Теги: Іран Велика Британія США війна

На комплекс, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб
Нетаньяху заявив про смерть верховного лідера Ірану: що відомо
Вчора, 22:10
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
23 лютого, 20:50
Береговий ракетний комплекс «Бастіон»
Сили оборони накрили район зосередження ракетних комплексів ворога в Криму
23 лютого, 12:46
З словами Каллас, середині ЄС досі тривають складні дискусії щодо наповнення нового пакету обмежень
ЄС не встигне узгодити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення – Каллас
23 лютого, 11:22
2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України
Коли закінчиться війна: командир полку «Ахіллес» назвав рік
22 лютого, 17:17
Король Чарльз III прагне до «модернізованої монархії», де немає місця особам із заплямованою репутацією
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
20 лютого, 21:12
Уряд легалізував спрощення прямих закупівель вживаних транспортних засобів безпосередньо військовими частинами
Уряд спростив закупівлю вживаних авто для потреб ЗСУ: що змінилося
17 лютого, 15:16
Лукашенко заявляє, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і хоче виготовляти постріли для гранатометів
Лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і «Градів»: як це позначиться на Україні
10 лютого, 15:12
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
6 лютого, 13:12

Ліквідація Алі Хаменеї: як ЦРУ вистежило верхівку іранського режиму
Ліквідація Алі Хаменеї: як ЦРУ вистежило верхівку іранського режиму
Смерть Алі Хаменеї є визначальним моментом в історії Ірану – Каллас
Смерть Алі Хаменеї є визначальним моментом в історії Ірану – Каллас
Британія заявляє, що США мають створити правову основу для ударів по Ірану
Британія заявляє, що США мають створити правову основу для ударів по Ірану
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
