Дональд Трамп раптово заговорив про наступника

Трамп каже, що Джей ді Венс міг би бути фаворитом на майбутніх виборах

Президент США Дональд Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло. Про це він сказав під час виступу, передає «Главком».

Репортер поставив питання Трампу щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Трамп відповів: «Ну, якщо чесно, найімовірніше – він і є віцепрезидентом. Думаю, Марко також цілком може якось об’єднатись із Джей Ді. У нас взагалі багато неймовірних людей – деякі з них, до речі, зараз у цій залі. Тож говорити ще зарано, але він справді чудово справляється, і на цьому етапі, мабуть, був би фаворитом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю в програмі «Squawk Box» на телеканалі CNBC заявив, що «ймовірно» не балотуватиметься на третій термін, хоча «хотів би» цього, посилаючись на свої високі рейтинги.

До слова, син Трампа, Ерік Трамп пропонує балотуватися на посаду президента після закінчення терміну повноважень його батька. Ерік уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому.

Раніше ще один син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив, що, можливо, візьме участь у виборах глави держави у 2028 році.