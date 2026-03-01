Головна Світ Політика
Смерть Алі Хаменеї є визначальним моментом в історії Ірану – Каллас

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Каллас охарактеризувала загибель аятола як «визначальний момент»
фото: скріншот з відео

Кая Каллас заявила про підтримку тих партнерів, які можуть сприяти деескалації у регіоні

Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала ліквідацію аятоли Алі Хаменеї. За її словами, ця подія створює історичне вікно можливостей для іранського народу та відкриває шлях до докорінних змін у країні, яка десятиліттями перебувала під гнітом диктатури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Каю Каллас.

Кая Каллас охарактеризувала загибель Верховного лідера як «визначальний момент», який завершує цілу епоху іранської теократії.

Смерть Алі Хаменеї є визначальним моментом в історії Ірану – Каллас фото 1
фото: Кая Каллас

«Що буде далі, невідомо. Але тепер шлях до іншого Ірану відкритий, і його народ матиме більшу свободу формувати його. Я підтримую зв'язок з партнерами, зокрема з тими в регіоні, які несуть на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації», – заявила Каллас.

Як відомо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із заявою щодо подій на Близькому Сході. Лондон дистанціювався від безпосередньої участі в ліквідації аятоли Алі Хаменеї, проте підтвердив підтримку стратегічної мети союзників – недопущення появи ядерної зброї у Тегерана.

Нагадаємо, Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

