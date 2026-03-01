Головна Світ Політика
Ліквідація Алі Хаменеї: як ЦРУ вистежило верхівку іранського режиму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ліквідація Алі Хаменеї: як ЦРУ вистежило верхівку іранського режиму
На комплекс, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб
колаж: glavcom.ua

Сполучені Штати та Ізраїль вирішили скоригувати час своєї атаки

Стали відомі подробиці спільної операції США та Ізраїлю, в результаті якої в самому серці Тегерана було знищено Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї та майже весь військовий кабінет країни. Ключову роль у цій історичній ліквідації відіграли розвідувальні дані ЦРУ, які дозволили завдати удару в момент максимальної концентрації цілей. Видання The New York Times, посилаючись на анонімні джерела в розвідці, реконструювали хід подій суботнього ранку, який назавжди змінив Близький Схід, пише «Главком».

Як стало відомо, ЦРУ протягом багатьох місяців детально вивчало схеми пересування та зв’язку аятоли Хаменеї.

За словами офіційних осіб, обізнаних з цими рішеннями, Сполучені Штати та Ізраїль вирішили скоригувати час своєї атаки, частково для того, щоб скористатися новими розвідувальними даними.

Ця інформація надала обом країнам можливість досягти вирішальної та швидкої перемоги: усунення високопосадовців Ірану та вбивство аятоли Хаменеї.

Уряди Сполучених Штатів та Ізраїлю, які спочатку планували завдати удару вночі під покровом темряви, вирішили скоригувати час, щоб скористатися інформацією про зібрання в урядовому комплексі в Тегерані в суботу вранці.

Лідери мали зустрітися там, де розташовані офіси президента Ірану, верховного лідера та Ради національної безпеки Ірану.

Ізраїль визначив, що на зібранні візьмуть участь високопосадовці оборони Ірану, зокрема Мохаммед Пакпур, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції; Азіз Насірзаде, міністр оборони; адмірал Алі Шамхані, голова Військової ради; Сейєд Маджид Мусаві, командувач Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції; Мохаммед Ширазі, заступник міністра розвідки; та інші.

Ліквідація Алі Хаменеї: як ЦРУ вистежило верхівку іранського режиму фото 1
фото: Семюел Гранадос/The New York Times

Операція розпочалася близько 6-ї ранку в Ізраїлі, коли винищувачі злетіли зі своїх баз. Для удару знадобилося відносно небагато літаків, але вони були озброєні далекобійними та високоточними боєприпасами.

Через дві години та п'ять хвилин після зльоту літаків, близько 9:40 ранку в Тегерані, ракети далекого радіуса дії вразили комплекс. На момент удару високопосадовці Ірану з національної безпеки перебували в одній з будівель комплексу. Пан Хаменеї був в іншій будівлі поруч.

«Сьогоднішній ранковий удар було здійснено одночасно в кількох місцях Тегерана, в одному з яких зібралися високопосадовці іранського політичного та безпекового ешелону», – написав ізраїльський чиновник оборони в повідомленні, яке переглянула The New York Times.

Чиновник заявив, що, незважаючи на підготовку Ірану до війни, Ізраїлю вдалося досягти «тактичної несподіванки» своєю атакою на комплекс.

Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів.

За словами людей, обізнаних з операцією, головний офіцер розвідки Ірану втік, але керівництво розвідувальних служб Ірану було повністю знищене.

Нагадаємо, Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

