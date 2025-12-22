«Не всі гроші в Україну». Венс різко висловився про допомогу Києву

Венс розкритикував допомогу Україні, заявивши про пріоритет внутрішніх витрат США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився щодо фінансової допомоги, яку Україна отримувала від Сполучених Штатів, наголосивши на необхідності зосередитися на внутрішніх потребах американців, пише «Главком».

За словами Венс, адміністрація робить акцент на підтримці літніх громадян у США, зокрема через скасування податків на соціальне забезпечення.

«Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батьків, а не відправляти всі їхні гроші в Україну», – заявив Венс.

Нагадаємо, європейські лідери перебувають під величезним і безпрецедентним тиском з боку США перед ключовим самітом у Брюсселі, де вирішиться доля репараційного кредиту для України.

Журналісти кажуть, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа чинили тиск на європейські уряди, щоб ті відхилили план використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України.