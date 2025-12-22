Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не всі гроші в Україну». Венс різко висловився про допомогу Києву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Не всі гроші в Україну». Венс різко висловився про допомогу Києву
Венс різко висловився про допомогу Києву
фото: АР

Венс розкритикував допомогу Україні, заявивши про пріоритет внутрішніх витрат США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко висловився щодо фінансової допомоги, яку Україна отримувала від Сполучених Штатів, наголосивши на необхідності зосередитися на внутрішніх потребах американців, пише «Главком».

За словами Венс, адміністрація робить акцент на підтримці літніх громадян у США, зокрема через скасування податків на соціальне забезпечення.

«Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батьків, а не відправляти всі їхні гроші в Україну», – заявив Венс.

Нагадаємо, європейські лідери перебувають під величезним і безпрецедентним тиском з боку США перед ключовим самітом у Брюсселі, де вирішиться доля репараційного кредиту для України. 

Журналісти кажуть, що чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа чинили тиск на європейські уряди, щоб ті відхилили план використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України.

Читайте також:

Теги: гроші військова допомога США Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом пройдуть переговори у США української та американської делегацій
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
16 грудня, 01:04
Волонтери повідомили, що розділили 100 млн крон від анонімного донора на 26 частин
У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ
15 грудня, 10:58
«Розпочали зустріч», – повідомив президент
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США: перші кадри
14 грудня, 17:43
США оновили стратегію нацбезпеки. Чого чекати Україні?
США оновили стратегію нацбезпеки. Що це означає для України?
6 грудня, 10:01
Вевер: Конфіскація заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася
Прем'єр Бельгії заявив, що РФ не програє війну, а конфіскацію активів назвав крадіжкою
3 грудня, 22:37
Дрісколл сказав дипломатам, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти
NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду
27 листопада, 09:42
Російський диктатор і представник президента США Стів Віткофф
Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
26 листопада, 10:07
Чому рахунки за електроенергію залишаються високими під час відключень
Гендиректор Yasno пояснив, чому відключення світла не зменшує рахунки за електроенергію
25 листопада, 10:21
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
24 листопада, 01:01

Політика

Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Путінський переговірник Дмітрієв натякнув на наступний раунд переговорів
Путінський переговірник Дмітрієв натякнув на наступний раунд переговорів
«Не всі гроші в Україну». Венс різко висловився про допомогу Києву
«Не всі гроші в Україну». Венс різко висловився про допомогу Києву
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
НАТО відкриває новий військовий центр у Румунії для підтримки України
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році
Політична криза Трампа: низький рейтинг схвалення загрожує республіканцям у 2026 році

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua