Кремль відреагував на заяву Венса щодо прориву у переговорах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кремль відреагував на заяву Венса щодо прориву у переговорах
Пєсков заявив, що йому невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» у переговорах щодо України
У Маямі цими вихідними пройшли окремі переговори між США, Україною, Росією та Європою

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» у переговорах щодо України. Заяву Пєскова цитують росЗМІ, пише «Главком».

У своєму недавньому інтерв'ю Венс повідомив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між Сполученими Штатами та Росією щодо України за підсумками консультацій у Маямі.

За словами Венса, головною перемогою поточного етапу переговорів є те, що всі ключові питання тепер винесені на поверхню, і сторони більше не приховують своїх намірів. «Я отримав оновлену інформацію від наших переговорників сьогодні вранці. Прорив, якого ми досягли, полягає в тому, що всі питання тепер винесені на поверхню», – заявив він.

Однак Пєсков, коментуючи слова Венса, зазначив, що йому невідомо, що саме мається на увазі під «проривом», додавши, що російська сторона не отримувала офіційних роз'яснень з цього питання.

Цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами.

Посланець глави Кремля Путіна Кирило Дмітрієв завершив переговори у Флориді щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Він натякнув на наступний рауд переговорів. Ймовірно, наступна серія зустрічів відбудеться у Москві.

Як зазначив Віткофф, протягом двох днів у Флориді відбулися «продуктивні й конструктивні зустрічі» між російським посланцем Кіріллом Дмитрієвим та американською делегацією.

Теги: переговори Дмитро Пєсков Джей Ді Венс перемир'я

