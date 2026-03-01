Іран пішов на контакт: Трамп зробив несподівану заяву

Трамп заявив, що США завдали превентивних ударів, бо Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї

Президент США повідомив, що Іран запропонував поновити переговори після американських ударів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити переговори після ударів американських сил, і він погодився провести розмову. Як інформує «Главком», про це глава Білого дому повідомив у коментарі виданню The Atlantic.

За словами Трампа, Тегеран мав раніше піти на компроміс, однак зволікав із рішенням.

«Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони занадто довго чекали», – зазначив Дональд Трамп.

У коментарі Fox News американський президент також заявив, що США завдали превентивних ударів, оскільки Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї.

«Іран мав отримати ядерну зброю протягом двох тижнів, тому ми діяли на випередження», – сказав Трамп.

Водночас він повідомив, що внаслідок американських атак загинули 48 іранських посадовців. Президент США також підкреслив, що військові операції проти Ірану, за його оцінками, проходять «швидше, ніж планувалося».

«Ніхто не може повірити в той успіх, якого ми досягаємо. Це просувається дуже швидко», – заявив він.

Коментуючи ситуацію на енергетичному ринку, Трамп запевнив, що не стурбований можливим зростанням цін на нафту.

«Я ні про що не хвилююся. Я просто роблю те, що правильно. У підсумку все спрацьовує», – додав президент США.

Нагадаємо, Центральне командування США (Centcom) заявило, що троє американських військових загинули, а п'ятеро отримали важкі поранення в рамках операції «Епічна лють» проти Ірану.

До слова, нафтовий танкер Skylight під прапором Палау став ціллю прямого влучання іранського ударного безпілотника. Атака сталася в неділю, 1 березня 2026 року, невдовзі після серії нальотів дронів на оманський порт Дукм. Наразі триває рятувальна операція, проте іранська сторона вже заявляє про неминучу загибель судна.

Крім того, Емірат Шарджа став однією з цілей масованої атаки іранських дронів-камікадзе. Один із безпілотників типу «Шахед» влучив у будівлю популярного торговельного центру, що призвело до обвалення конструкцій та масштабної пожежі. Ситуація ускладнюється займанням сусіднього хмарочоса, який опинився в епіцентрі удару.

За повідомленнями очевидців та кадрами з соцмереж, іранський дрон-камікадзе врізався у верхню частину будівлі торговельного центру в Шарджі. Удар спричинив миттєвий вибух, який зруйнував перекриття двох поверхів.

Також Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції.

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни. Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї.