Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
фото: The White house/Facebook

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських друзів серйозніше поставитися до безпеки Гренландії 

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Коментуючи скептичні настрої в Європі щодо можливого продажу острова, Венс порадив сприймати позицію Білого дому максимально серйозно. Він виділив два ключові аргументи Вашингтона:

  • острів має критичне значення для системи протиракетної оборони не лише США, а й усього світу;
  • американська розвідка фіксує підвищений інтерес до цієї території з боку «ворожих противників».

Джей Ді Венс підкреслив, що США наразі віддають перевагу дипломатичним методам, проте очікують від європейських партнерів відповідальнішого ставлення до безпеки регіону.

«Ми просимо наших європейських друзів серйозніше поставитися до безпеки цього масиву суші. Якщо вони цього не зроблять, Сполученим Штатам доведеться вжити заходів», – заявив віцепрезидент.

Він відмовився уточнювати, якими саме будуть ці дії, зазначивши, що остаточне рішення залишається за президентом, поки тривають приватні та публічні консультації з союзниками.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що наступного тижня зустрінеться з керівництвом Данії для обговорення ситуації навколо Гренландії на тлі заяв президента Дональда Трампа про намір США отримати контроль над стратегічно важливим арктичним островом.

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення. 

