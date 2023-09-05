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Ексдиректор ЦРУ Петреус: Захід має постачати Україні більше зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексдиректор ЦРУ Петреус: Захід має постачати Україні більше зброї
На думку генерала, деякі рішення, зокрема щодо надання Україні певних видів озброєння, мали б прийматися швидше
фото: Київський безпековий форум

Ексдиректор ЦРУ висловив сподівання, що підтримка України Заходом буде зростати

Західні країни, зокрема США, мають надавати Україні більше підтримки у вигляді військової техніки та озброєння, щоб ЗСУ були якомога краще підготовлені під час наступу. Про це сказав член Ради Безпеки Київського безпекового форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор ЦРУ у 2011-2012 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, інформаційним спонсором якого є «Главком».

Генерал відзначив лідерство США у питанні надання військової підтримки Україні: «Треба віддати належне не тільки Білому дому, але і Конгресу, і всьому американського народу, оскільки вони надали безпрецедентну підтримку за весь період після Другої світової війни».

Водночас, на думку генерала, деякі рішення, зокрема щодо надання Україні певних видів озброєння, мали б прийматися швидше.

«Я дуже хотів би, щоб були прийняті на користь України деякі рішення, які могли б відіграти ефект каталізатора. Зокрема, хотілося б мати рішення щодо танків Абрамс принаймні на 6 місяців раніше. Так само треба швидше приймати рішення щодо F-16. Ми вже пройшли певний етап, коли були певні занепокоєння, тепер треба зробити все, що в межах можливого», – додав він.

Ексдиректор ЦРУ висловив сподівання, що підтримка України Заходом буде зростати.

«Маємо зробити все можливе, щоб Україна була якомога краще підготовлена і на наступний період наступу», – сказав Девід Петреус.

Нагадаємо, Німеччина відзвітувала про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли 10 танків Leopard 1A5.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $250 млн.

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Теги: ЦРУ США озброєння зброя ЗСУ

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