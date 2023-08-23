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ЗСУ вразили ворожий літак, який намагався атакувати судна в морі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вразили ворожий літак, який намагався атакувати судна в морі (відео)
Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт
фото: скрін із відео

Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера

Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок Бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь», – йдеться в повідомленні.

У той же час ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

«Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «Москва» – жодної шкоди українським військовим завдано не було», – кажуть у розвідці.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці  завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Теги: розвідка окупанти Чорне море ЗСУ вертоліт

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