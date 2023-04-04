Трампа заарештовано

Колишній президент США Дональд Трам прибув до Нью-Йорка, де йому мають висунути кримінальні звинувачення за понад 30 пунктами

Він перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням звинувачень.

Сьогодні, 4 квітня, колишнього президента США Дональда Трампа, який прибув до суду Нью-Йорка, було заарештовано. Про це повідомляє CNN.

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Наразі він перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням звинувачень.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

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Видання пише, що після арешту на Трампа, ймовірно, не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

За даними ЗМІ, звинувачення щодо Трампа можуть стосуватись фальсифікації ділової документації. Також у ЗМІ припускають, що колишнього президента США підозрюють у навмисній фальсифікації фінансової документації через виплати порноакторці Стормі Деніел.

Зазначається, що через свого адвоката Трамп заплатив зірці фільмів для дорослих $130 тис., аби вона не розповідала про їх ймовірний роман напередодні президентських виборів у 2016 році. Сам Трамп заперечує зв'язок із Деніелсом, стверджуючи, що це політичне переслідування, щоб вплинути на майбутні президентські вибори 2024 року.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп активно підтримує та виправдовує Путіна. Нещодавно Трамп назвав російського диктатора «розумником», та заявив, що Путін хотів миру – і саме тому розпочав війну в Україні.