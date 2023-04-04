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Дональд Трамп постане перед судом: у чому звинувачують експрезидента США

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дональд Трамп постане перед судом: у чому звинувачують експрезидента США
Прокуратура США звинувачує Дональда Трампа у виплаті грошей порноакторці
фото з відкритих джерел

Американський суд висуне Трампу звинувачення за 33 пунктами

Колишній президент США Дональд Трам прибув до Нью-Йорка, де йому мають висунути кримінальні звинувачення за понад 30 пунктами. Окрім цього, прокуратура США звинувачує Дональда Трампа у виплаті грошей порноакторці. Про це повідомляє CNN.

За інформацією західних ЗМІ, експрезидент США прибув у свій хмарочос Trump Tower на Мангеттені. Звідси він відправиться до суду, де йому висунуть звинувачення. 

«Окружний прокурор Елвін Брегг допустив витік інформації про 33 пункти звинувачення. Немає жодних сюрпризів чи змін у тих даних, які він зробив публічними», – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп стане першим колишнім президентом США, проти якого будуть висунуті кримінальні звинувачення. Адвокати експрезидента США повідомили, що він добровільно здасться правоохоронцям, однак буде оскаржувати кожен пункт.

Зараз будівля, де перебуває Трамп, обгороджена металевим парканом, а поруч чергують поліціянти. Сам Дональд Трамп вважає себе невинним та запропонував прокурору негайно піти у відставку.

За даними ЗМІ, звинувачення щодо Трампа можуть стосуватись фальсифікації ділової документації. Також у ЗМІ припускають, що колишнього президента США підозрюють у навмисній фальсифікації фінансової документації через виплати порноакторці Стормі Деніел.

Зазначається, що через свого адвоката Трамп заплатив зірці фільмів для дорослих $130 тис., аби вона не розповідала про їх ймовірний роман напередодні президентських виборів у 2016 році. Сам Трамп заперечує зв'язок із Деніелсом, стверджуючи, що це політичне переслідування, щоб вплинути на майбутні президентські вибори 2024 року.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп активно підтримує та виправдовує Путіна. Нещодавно Трамп назвав російського диктатора «розумником», та заявив, що Путін хотів миру – і саме тому розпочав війну в Україні. 

За словами експрезидента США, російська війна проти України не є стратегічно важливою для Америки, але вона важлива для Європи, саме тому європейські союзники повинні допомагати Україні більше, ніж США, або хоча б так само. Крім того, він заявив, що Вашингтон категорично не повинен підтримувати зміну російського режиму. Він додав, що за адміністрації Джо Байдена США загрожує ядерна війна з Росією, тоді як сам Трамп знає, як цього уникнути.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заради збереження миру, Росії слід було дозволити відібрати частину українських територій.

Теги: США Дональд Трамп

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