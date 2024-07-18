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Американський сенатор, який підтримував Україну, іде у відставку через звинувачення у корупції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американський сенатор, який підтримував Україну, іде у відставку через звинувачення у корупції
Роберт Менендес неодноразово підтримував Україну
фото: NBC News

Сенатор Менендес заявив, що піде у відставку на тлі справи про корупцію

Сенатор Роберт Менендес від Демократичної партії США з Нью-Джерсі піде у відставку після визнання його винним за звинуваченнями у корупції. Про це пише NBC News. За даними джерел, знайомих із ситуацією, політик повідомив про це соратників. Сенатор залишить Конгрес США після тривалого спротиву.

Менендес місяцями не хотів йти у відставку, незважаючи на заклики десятків колег із Демократичної партії. Проте обвинувальний вирок на федеральному рівні змусив його змінити рішення. Також сенатору надходили погрози про виключення його з демократів, якщо він відмовиться залишити посаду. 

Кубинець за походженням, Мендес відомий своїми антиросійськими висловлюваннями і є автором низки ініціатив проти Росії та  автором санкцій проти країни-агресорки.

Як пише видання, у вівторок Менендеса визнали винним за 16 федеральними пунктами, пов’язаними з використанням повноважень, пов’язаних із службовим становищем, для збагачення трьох бізнесменів Нью-Джерсі та надання користі урядам Єгипту та Катару. Натомість він і його дружина отримали «готівку, золоті злитки, виплати за іпотеку житла, розкішний автомобіль та інші цінні предмети», – заявили прокурори. 

Відставка покладе край 30-річній кар'єрі Менендеса. Політик головував у комітеті з міжнародних справ, займався створенням важливих законів. З ним також пов'язані два кримінальні процеси за звинуваченнями у корупції. Сенатору загрожує 18 років ув'язнення.

Раніше стало відомо, що Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. 

Нагадаємо, 15 липня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив своїм кандидатом на віцепрезидента США сенатора від Огайо Джей Ді Венса, який має відверто антиукраїнську позицію.

Читайте також: Демократична партія США відклала висунення Байдена кандидатом у президенти
Теги: партії США Сенат США корупція

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