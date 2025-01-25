Сенат затвердив телеведучого Піта Геґсета на посаду глави Пентагону

Оскільки кількість голосів «за» і «проти» Геґсета була рівною, вирішальне слово належало віцепрезиденту США

Сенат Конгресу США під час фінального голосування в п’ятницю затвердив кандидатуру Піта Геґсета на посаду міністра оборони США. Про це повідомляє The New York Times.

Оскільки кількість голосів «за» і «проти» була рівною, вирішальне слово належало віцепрезиденту США, який, згідно з процедурою, має право ухвалити остаточне рішення.

«За результатами цього голосування, 50 висловилися «за», «проти» – також 50, Сенат розділений порівну. Віцепрезидент голосує «за», й кандидатура підтверджена», – сказав віцепрезидент Джей Ді Венс, повідомляє «Укрінформ».

Троє сенаторів-республіканців – Ліза Мурковські, Сюзен Коллінз і колишній лідер республіканської партії Мітч Макконнелл – проголосували проти кандидатури Геґсета.

Перед голосуванням демократи наполегливо виступали проти затвердження Геґсета, підкреслюючи його відсутність професійної кваліфікації, а також звинувачення в насильстві й порушеннях норм поведінки.

Що відомо про Піта Геґсета

Особистість Піта Геґсета викликає чимало суперечок. 44-річний Геґсет є ветераном американської армії, бойовим офіцером Національної гвардії. Майбутній глава Пентагону наразі працює співведучим програми Fox & Friends Weekends. У минулому він обіймав посаду виконавчого директора організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Однак у США обговорюють не лише його військову й професійну діяльність, а й інші аспекти його минулого.

Зокрема, стало відомо, що Геґсет виплатив $50 тис. жінці, яка звинуватила його у сексуальному домаганні. Цю інформацію він підтвердив у письмових відповідях Збройному комітету Сенату, відповідаючи на запитання сенаторки з Массачусетсу.

Як зазначено у поліцейському звіті, який опинився у розпорядженні CNN, постраждала заявила, що Геґсет заблокував їй вихід із готельного номера, відібрав телефон і вчинив насильницькі дії, попри її неодноразові відмови.

Сам Геґсет стверджував, що їхні зустрічі відбувалися за обопільною згодою, і, за його словами, він переконувався, що жінка була «задоволена тим, що сталося». Він пояснив виплату компенсації бажанням уникнути шкоди для своєї кар’єри телеведучого. Ситуація трапилася у 2017 році, а угода була укладена значно пізніше.

Як повідомляв «Главком», Геґсет у колонці описав увесь свій минулий досвід – починаючи від служби в Іраку та Афганістані, у ветеранських організаціях, участі у передвиборчій кампанії республіканця Джона Маккейна – конкурента Барака Обами на виборах 2008 року до роботи на телеканалі Fox News. Він зазначив, що його діяльність завжди була пов'язана із боротьбою – за військових США та саму країну.

До слова, Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаді директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ), другого члена Кабінету. Реткліфф, який раніше обіймав посаду директора Національної розвідки в першій адміністрації Трампа, став першим, хто очолював як ЦРУ, так і Національну розвідку. Колишній федеральний прокурор і республіканець з Техасу, він здобув репутацію переконаного прихильника Трампа під час роботи конгресменом у період першого імпічменту президента.