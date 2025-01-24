Москва уклінно просить Трампа змилуватися на своїм новом послом

Наразі невідомо, кого саме Росія хоче призначити послом у США

Новий посол не може ніяк дочекатися агремана

Міністерство закордонних справ Росії не може дочекатися від Сполучених Штатів Америки агреману – попередньої згоди на призначення нового посла. Без офіційного представника в США Росія вже понад три місяці.

Раніше Reuters повідомляло, що Росія вже отримала повідомлення від США про те, що вони погодилися на призначення нового російського посла у Вашингтоні.

Однак 20 січня офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що «агреман новому послу РФ у США ще не отримано».

Через два дні, 22 січня, вже заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков дав коментар пропагандистським медіа. «РФ чекає агреман на призначення нового посла у США, час минає», – сказав Рябков.

Сьогодні, 24 січня, Рябков знову вийшов із заявою: «Москва розраховує на оперативне позитивне рішення США щодо агреману на призначення нового посла РФ».

Наразі невідомо, кого саме Росія хоче призначити послом у США.

Нагадаємо, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонів закінчив роботу у США та повертається до Москви. У повідомленні МЗС РФ зазначено, що Антонов «завершує відрядження у Вашингтоні». У російському посольстві у США розповіли, що літак із колишнім послом на борту вилетів до Москви увечері 5 жовтня. Водночас хто змінить Антонова на цій посаді, не повідомляється.

The Moscow Times повідомляло, що призначати нового посла Кремль швидко не планує. Один із чиновників у держдумі повідомив, що «наразі з російським послом ніхто з офіційних осіб у США все одно не спілкується, тому по суті не має значення, хто стане новим представником у Вашингтоні».