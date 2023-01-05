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Ердоган запропонував Путіну «односторонньо припинити вогонь». Реакція Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ердоган запропонував Путіну «односторонньо припинити вогонь». Реакція Кремля
Президенти обговорили турецько-російські відносини, а також регіональні питання
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання Україною вимог, які поставила РФ

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, у якій обговорив війну в Україні. Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення». Про це повідомляє пресслужба турецького лідера.

Зазначається, що сторони обговорили турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема російсько-українська війна та Сирія.

Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати, такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Лідер Туреччини наголосив, що його країна та РФ зміцнили та продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу в Туреччині, і заявив, що вони прагнуть завершити дорожню карту та зробити конкретні кроки для реалізації цього проєкту якомога швидше.

У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

«З метою політичного врегулювання конфлікту Володимир Путін підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу – за умови виконання київською владою відомих і неодноразово озвучених вимог і обліку нових територіальних реалій», – йдеться на сайті Кремля.

У Путіна зазначили, що сторони говорили про «деструктивну роль Заходу», який «накачує Україну озброєннями». 

Раніше Зеленський розповів, з якою Росією готовий сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, у грудні голова міноборони та начальник розвідки Туреччини їздили до Москви.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти війна путін Україна

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