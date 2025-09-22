Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США

Президент Ердоган перебуває у Сполучених Штатах для участі в Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН. Перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 25 вересня у Білому домі, Ердоган розкрив основні теми майбутніх переговорів. Про це пише «Главком» посиланням на TRT Haber.

Під час виступу перед журналістами Ердоган наголосив на важливості зустрічі з Трампом, особливо в контексті подій на Близькому Сході. Він зазначив, що кожен крок у регіоні має для Туреччини «життєво важливе значення».

Очікується, що сторони обговорять:

Військове співробітництво: Це питання традиційно є одним з ключових між країнами-членами НАТО.

Торговельні відносини: Лідери обговорять питання економічного співробітництва.

Глобальні проблеми: Особлива увага буде приділена регіональним конфліктам, зокрема ситуації в Сирії. Ердоган повідомив, що він також планує провести двосторонню зустріч з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і це питання також обговорюватиметься з Трампом.

Крім зустрічі з Трампом, Ердоган візьме участь у спеціальному заході з питань клімату напередодні COP30, а також проведе численні двосторонні зустрічі з іншими лідерами.

Туреччина скасувала кілька мит для США

Влада Туреччини скасувала кілька додаткових імпортних мит для товарів зі США, які діяли з 2018 року. Відповідне рішення опубліковано в офіційному урядовому віснику Resmi gazete.

Скасування торкнулося 33 найменувань продукції. У тому числі знято додаткові мита на алкогольні напої, легкові автомобілі, тютюн, косметику. За заявою Міністерства торгівлі Туреччини, рішення ухвалене за підсумками проведення «успішних та ефективних переговорів». «Ми продовжимо працювати та реалізовувати політику для досягнення обсягу торгівлі у розмірі $100 млрд, що є однією з головних цілей в економічних відносинах між Туреччиною та США», – повідомило відомство.

Рішення про зняття додаткових мит ухвалено на тлі візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до США. Він візьме участь у заходах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а 25 вересня у Вашингтоні проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Анкара запровадила додаткові мита для американських товарів у 2018 році під час першого президентського терміну Трампа. Це був захід у відповідь на підвищення Америкою зборів за декількома позиціями імпорту з Туреччини.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати що Пхеньян відмовиться від ядерної зброї.