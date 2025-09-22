Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
Ердоган перебуває із візитом у США
фото: trthaber.com

Президент Ердоган перебуває у Сполучених Штатах для участі в Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН. Перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 25 вересня у Білому домі, Ердоган розкрив основні теми майбутніх переговорів. Про це пише «Главком» посиланням на TRT Haber. 

Під час виступу перед журналістами Ердоган наголосив на важливості зустрічі з Трампом, особливо в контексті подій на Близькому Сході. Він зазначив, що кожен крок у регіоні має для Туреччини «життєво важливе значення».

Очікується, що сторони обговорять:

  • Військове співробітництво: Це питання традиційно є одним з ключових між країнами-членами НАТО.
  • Торговельні відносини: Лідери обговорять питання економічного співробітництва.
  • Глобальні проблеми: Особлива увага буде приділена регіональним конфліктам, зокрема ситуації в Сирії. Ердоган повідомив, що він також планує провести двосторонню зустріч з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і це питання також обговорюватиметься з Трампом. 

Крім зустрічі з Трампом, Ердоган візьме участь у спеціальному заході з питань клімату напередодні COP30, а також проведе численні двосторонні зустрічі з іншими лідерами.

Туреччина скасувала кілька мит для США

Влада Туреччини скасувала кілька додаткових імпортних мит для товарів зі США, які діяли з 2018 року. Відповідне рішення опубліковано в офіційному урядовому віснику Resmi gazete.

Скасування торкнулося 33 найменувань продукції. У тому числі знято додаткові мита на алкогольні напої, легкові автомобілі, тютюн, косметику. За заявою Міністерства торгівлі Туреччини, рішення ухвалене за підсумками проведення «успішних та ефективних переговорів». «Ми продовжимо працювати та реалізовувати політику для досягнення обсягу торгівлі у розмірі $100 млрд, що є однією з головних цілей в економічних відносинах між Туреччиною та США», – повідомило відомство.

Рішення про зняття додаткових мит ухвалено на тлі візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до США. Він візьме участь у заходах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а 25 вересня у Вашингтоні проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Анкара запровадила додаткові мита для американських товарів у 2018 році під час першого президентського терміну Трампа. Це був захід у відповідь на підвищення Америкою зборів за декількома позиціями імпорту з Туреччини.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати що Пхеньян відмовиться від ядерної зброї.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган США Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
Ердоган розповів, про що говоритиме із Трампом у США
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
У Молдові відбулося понад дві сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба
РФ вивела війська з Білорусі після навчань «Захід-2025» – Держприкордонслужба
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців розповів про вплив свого приятеля, пропутінського олігарха Шора
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців розповів про вплив свого приятеля, пропутінського олігарха Шора

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua