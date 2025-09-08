Головна Гроші Економіка
Турецька ліра вперше впала нижче гривні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Турецька ліра вперше впала нижче гривні
Турецька ліра знову пішла вниз
фото з відкритих джерел

Одна ліра становить 99,91 копійки

Офіційний курс турецької ліри в Україні 8 вересня вперше опустився нижче за курс гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

У понеділок одна ліра становить 99,91 копійки.

Турецька ліра вперше впала нижче гривні фото 1
скриншот

Як повідомлялося, на тлі знецінення турецької ліри та зниження інфляції в Туреччині різко виріс шопінг-туризм, при цьому медичний туризм показав значне зниження. За підсумками першого півріччя 2025 року, кількість шопінг-туристів досягла 1,855 млн. (+7% до 2024 р.), кількість медичних туристів скоротилася до 733 тис. (-68 тис.), частка шопінг-туризму в загальному потоці зросла з 5,4% до 5,6%.

Зазначається, що ослаблення ліри (₺40,60/$) збільшило купівельну спроможність іноземців.

До слова, на тлі падіння курсу ліри до нового історичного мінімуму Центробанк Туреччини провів інтервенцію на валютному ринку. За перші три дні протестів у країні через арешт мера Стамбула та головного суперника Ердогана на майбутніх виборах, валютні резерви регулятора скоротилися до $32,4 млрд.

Нагадаємо, у Туреччині спалахнули масові протести, що були спричинені рішенням суду про усунення з посад керівництва Стамбула. На їхнє місце були призначені особи, лояльні до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана. Це викликало значне обурення серед прихильників опозиції, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення.

Турецька ліра вперше впала нижче гривні
Турецька ліра вперше впала нижче гривні
Експертка розвінчала міфи щодо «дорогої української електрики»
Експертка розвінчала міфи щодо «дорогої української електрики»
ДТЕК заблокував багатомільйонну угоду «Газпрому»
ДТЕК заблокував багатомільйонну угоду «Газпрому»
ДБР викрило збитки на понад 7 млрд грн: статистика за 2025 рік
ДБР викрило збитки на понад 7 млрд грн: статистика за 2025 рік
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція – експерт
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція – експерт
Розвиток «зеленої» енергетики посилить енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК Тімченко для The Times
Розвиток «зеленої» енергетики посилить енергобезпеку України – гендиректор ДТЕК Тімченко для The Times

