Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом

Північнокорейський диктатор заявив, що «досі зберігає теплі спогади про президента США Трампа»

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім заявив, що «досі зберігає теплі спогади про президента США Трампа», при цьому підкреслив, що ніколи не відмовиться від ядерного арсеналу заради зняття санкцій. «Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної одержимості нашою денуклеаризацією, приймуть реальність і захочуть справжнього мирного співіснування, у нас немає причин не сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами», – каже він.

Глава Північної Кореї різко відкинув будь-які поетапні плани щодо денуклеаризації, заявивши, що нещодавні спроби Вашингтона і Сеула почати діалог «були лицемірними», оскільки їхній фундаментальний намір послабити КНДР і знищити його режим залишився незмінним.

«Світ уже прекрасно знає, що роблять Сполучені Штати, коли змушують країну відмовитися від ядерної зброї і роззброїтися. Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї», – сказав Кім.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вона відбудеться вже цього року.

Від початку січня, коли Трамп повернувся в Білий дім, Кім Чен Ин ігнорував його заклики відновити дипломатичні переговори. Попередні раунди перемовин між Трампом і Кімом у 2017–2021 роках не дали результату щодо стримування ядерної програми КНДР.