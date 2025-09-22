Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
Кім Чен Ин стверджує, що США мають відмовитися від денуклеаризації Північної Кореї
фото з відкритих джерел

Північнокорейський диктатор заявив, що «досі зберігає теплі спогади про президента США Трампа»

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що відкритий до переговорів зі США, якщо Вашингтон перестане наполягати Пхеньян відмовитися від ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кім заявив, що «досі зберігає теплі спогади про президента США Трампа», при цьому підкреслив, що ніколи не відмовиться від ядерного арсеналу заради зняття санкцій. «Якщо Сполучені Штати відмовляться від абсурдної одержимості нашою денуклеаризацією, приймуть реальність і захочуть справжнього мирного співіснування, у нас немає причин не сісти за стіл переговорів зі Сполученими Штатами», – каже він.

Глава Північної Кореї різко відкинув будь-які поетапні плани щодо денуклеаризації, заявивши, що нещодавні спроби Вашингтона і Сеула почати діалог «були лицемірними», оскільки їхній фундаментальний намір послабити КНДР і знищити його режим залишився незмінним.

«Світ уже прекрасно знає, що роблять Сполучені Штати, коли змушують країну відмовитися від ядерної зброї і роззброїтися. Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї», – сказав Кім.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вона відбудеться вже цього року.

Від початку січня, коли Трамп повернувся в Білий дім, Кім Чен Ин ігнорував його заклики відновити дипломатичні переговори. Попередні раунди перемовин між Трампом і Кімом у 2017–2021 роках не дали результату щодо стримування ядерної програми КНДР.

Читайте також:

Теги: Кім Чен Ин Дональд Трамп Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Порушено повітряний простір Естонії, призначено військового омбудсмена. Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:15
10 вересня «ескалувати» довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
15 вересня, 15:03
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
Вторгнення російських дронів у Польщу. Трамп зробив нову заяву
12 вересня, 16:55
Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
11 вересня, 18:13
Трамп анонсував дзвінок Путіну
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
5 вересня, 05:58
За оцінками південнокорейської розвідки, їй близько 13 років
Таємнича донька Кім Чен Ина дебютувала на міжнародній арені в Китаї
3 вересня, 09:25
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США анонсував нові санкції проти Росії
1 вересня, 22:45
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
27 серпня, 05:54
Трамп заявив, що телеканали та їхня редакційна політика «залежить від Демократичної партії»
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
25 серпня, 10:24

Політика

Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
Російський премʼєр увійшов до списку найвпливовіших євреїв
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США
Історичний візит: лідер Сирії вперше за 58 років прибув до США

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua