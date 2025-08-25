Головна Світ Політика
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Лавров висунув цинічну умову «права на існування» України
Лавров нафантазував умови, на яких має існувати Україна
скриншот з відео

За словами Лаврова, будь-які «гарантії безпеки» для України повинні враховувати «базові інтереси Росії»

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

За його словами, ці люди, що висловили бажання належати до російської культури мають бути зняті з контролю України. Лавров також натякнув, що саме «референдуми» в Криму, Донбасі та так званій Новоросії, стали аргументом такого «права».

Лавров також додав, що будь-які «гарантії безпеки» для України повинні враховувати «базові інтереси Росії».

Російський міністр каже, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. 

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Очільник російського МЗС також заявив, що Володимир Путін не обговорював із президентом США Дональдом Трампом на Алясці двосторонні переговори з президентом України.

Також він заявив, що Росія «не вимагає» від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди.

Зауважимо, що Лавров також відзначився заявою про удар закарпатському заводу Flex у Мукачеві, який горів три дні. Підприємство має американські інвестиції, що, за словами журналістки, є «ляпасом для Трампа».

Лавров у відповідь заявив, що присутність іноземного капіталу не робить завод захищеним, якщо там виробляють продукцію для військових цілей

Теги: путін Сергій Лавров переговори

