Росіяни атакували енергообʼєкт в Дніпропетровській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни атакували енергообʼєкт в Дніпропетровській області
FPV-дрон влучив в автівку ремонтної бригади
фото: Pixabay (ілюстративне)

Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини

Сьогодні, 10 вересня, російська терористична армія атакувала енергообʼєкт на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК

«Сьогодні наші енергетики знову опинилися під ворожим вогнем. Два російські FPV-дрони поцілили в енергооб’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини. Наші колеги не постраждали. Під час атаки вони перебували в укриттях», – йдеться у повідомленні.

Також ще один FPV-дрон пізніше влучив в автівку ремонтної бригади. Пошкоджено автовишку.

«Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни продовжувати нести світло», – наголошує ДТЕК.

Нагадаємо, 8 вересня вранці російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, що призвело до повної зупинки його роботи.

Також 1 вересня російський дрон атакував бригаду енергетиків ДТЕК під час аварійних робіт у Дніпропетровській області. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Теги: Дніпропетровщина ДТЕК війна

