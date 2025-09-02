Головна Світ Політика
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Політик вважає, що для конкретних результатів необхідна зустріч на рівні лідерів
фото: Tanjug

Президент Туреччини обговорював з російським диктатором та українським лідером припинення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ердоган заявив, що під час переговорів у Китаї з Володимиром Путіним та під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським обговорював шляхи припинення війни в Україні. Він зазначив, що переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі, які відбулися протягом останніх місяців, показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Турецький лідер сказав, що Туреччина виступає за «поступове підвищення рівня переговорів», щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені.

Нагадаємо, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Як відомо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

