Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)
Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках
фото: ДСНС Чернігівщини

Чотирьох вогнеборців, які отримали поранення, госпіталізували до лікарні

Сьогодні, 15 вересня, російська терористична армія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу у Ніжинському районі на Чернігівщині. Травмовано чотири вогнеборці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині», – йдеться у повідомленні.

Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото) фото 1
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото) фото 2

Чотирьох вогнеборців, які отримали поранення, госпіталізували до лікарні.

Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото) фото 3
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото) фото 4

Як повідомлялося, російська терористична армія у ніч проти 15 вересня вдарила по Кушугумській громаді Запорізького району. З'явилися фото та відео наслідків.

Зокрема, у ніч на 15 вересня окупанти вдарили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок чого виникли пожежі.

До слова, пізно ввечері 14 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.

