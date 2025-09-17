Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times

The New York Times: Характер російської загрози змінився, оскільки Кремль тепер покладається на масове виробництво безпілотників дальньої дії

Після недавніх вторгнень російських безпілотників у Польщу та Румунію польський уряд відновив розмови про створення безполітної зони над Україною для захисту від подальших вторгнень Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

«Якщо Україна попросить нас збивати безпілотники над її територією, це буде вигідно для нас», – сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він додав, що рішення має бути прийняте спільно з партнерами по НАТО та Європейському Союзу.

У матеріалі йдеться, що три з половиною роки тому західні союзники відхилили прохання президента України Володимира Зеленського про створення безполітної зони над його країною. Тоді лідери НАТО заявили, що побоюються, що створення такої зони може призвести до ескалації війни та втягнути західні збройні сили в конфлікт з РФ.

«Характер російської загрози змінився, оскільки Кремль тепер покладається на масове виробництво безпілотників дальньої дії замість винищувачів, що пролітають у небі. Але, на думку аналітиків, політичні виклики для безпілотної зони, встановленої НАТО, залишаються значними, а технологічні досягнення з 2022 року також ускладнили це завдання з військового погляду», – пише The New York Times.

Майкл Р. Карпентер, колишній посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, заявив, що Пентагон навряд чи підтримає введену Заходом безполітну зону, оскільки це означатиме «перехід від опосередкованої війни до прямого протистояння».

Видання пише, що якщо західні союзники України все ж візьмуть на себе зобов'язання захищати український повітряний простір, це створить дилему. Якщо їм не вдасться зупинити російські дрони, це викриє безсилля НАТО. А якщо вони перехоплять їх за допомогою дорогих ракет, єдиного реального варіанту з їхніми поточними оборонними можливостями, це швидко вичерпає арсенали.

Джастін Бронк, старший науковий співробітник, який вивчає повітряну потужність і технології в Королівському об'єднаному інституті оборонних служб у Лондоні, попередив, що Європа самотужки не зможе зупинити рої дронів, які зараз використовує Росія. «Західні повітряні сили, особливо європейські, не оснащені для того, щоб стійко збивати такі загрози», – написав пан він.

Реакція НАТО на хвилю російських дронів над Польщею минулого тижня продемонструвала складність завдання. Польські та нідерландські винищувачі, озброєні ракетами вартістю понад $1 млн кожна, були відправлені для збиття декількох дронів-приманок, відомих як «Гербери», вартість яких становить лише десятки тисяч доларів за штуку або навіть менше.

Нагадаємо, з початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено Росією проти України. «Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів», – сказав Зеленський.