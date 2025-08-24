Лавров заявив, що Росія визнає Зеленського головою України, але є нюанс

Лавров заявив, що переговори з Путіним потрібні Зеленському нібито щоб «отримати ще одну можливість побути на сцені»

Росія вважає президента України «фактичним главою режиму»

Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Очільник російського МЗС також заявив, що Володимир Путін не обговорював із президентом США Дональдом Трампом на Алясці двосторонні переговори з президентом України.

За його словами, ця ідея виникла під час зустрічі у Вашингтоні між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами.

Лавров зазначив, що після цієї зустрічі Трамп зателефонував Путіну, і той нібито підтвердив готовість продовжувати прямі російсько-українські переговори, але, за словами глави МЗС РФ, зустріч на найвищому рівні «повинна бути дуже добре підготовленою».

Очільник російської дипломатії також звинуватив президента України в тому, що переговори з Путіним йому потрібні, нібито щоб «отримати ще одну можливість побути на сцені».

Нагадаємо, заява МЗС РФ підтверджує, що саме російський диктатор Володимир Путін є головною перешкодою для мирного процесу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначили, що офіційна заява МЗС Росії щодо міністра закордонних справ Сергія Лаврова фактично свідчить про те, що перешкодою для мирного врегулювання є сам Володимир Путін.

До слова, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.