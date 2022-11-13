Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух у Стамбулі: консули перевіряють, чи немає серед постраждалих українців

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибух у Стамбулі: консули перевіряють, чи немає серед постраждалих українців
У МЗС України повідомили, що інформації щодо постраждалих українців у Стамбулі немає
фото з відкритих джерел

Особи постраждалих встановлюються

У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Особи постраждалих встановлюються. Турецька влада також закликає наразі утриматися від відвідання місць скупчення людей. Українці можуть звернутися за допомогою до консульства: +905306125577», – йдеться у повідомленні.

Раніше у МЗС України повідомили, що інформації щодо постраждалих українців немає.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух.  За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53. 

Теги: Туреччина теракт українці влада вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Число загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилося до шести
Вибух у центрі Стамбула: шестеро загиблих і 53 поранених
Сьогодні, 17:30
У центрі Стамбула посеред популярної серед туристів вулиці пролунав потужний вибух
У центрі Стамбула стався вибух: є жертви та поранені (відео)
Сьогодні, 15:57
Про вибухи Скадовську повідомляють місцеві мешканці
В окупованому Скадовську пролунали гучні вибухи
Сьогодні, 14:52

Соціум

Забили кувалдою після обміну: окупанти показали страту «вагнерівця» (відео)
Забили кувалдою після обміну: окупанти показали страту «вагнерівця» (відео)
Вибух у Стамбулі: консули перевіряють, чи немає серед постраждалих українців
Вибух у Стамбулі: консули перевіряють, чи немає серед постраждалих українців
Вибух у центрі Стамбула: шестеро загиблих і 53 поранених
Вибух у центрі Стамбула: шестеро загиблих і 53 поранених
У центрі Стамбула стався вибух: є жертви та поранені (відео)
У центрі Стамбула стався вибух: є жертви та поранені (відео)
У Росії виник дефіцит ліків через санкції, планові операції переносяться
У Росії виник дефіцит ліків через санкції, планові операції переносяться
У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль, бо принцесу грає чоловік
У Новосибірську написали донос на дитячий спектакль, бо принцесу грає чоловік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
103K
У Черкасах пролунали вибухи
95K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
75K
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
33K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
30K
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту