Вибух у Стамбулі: консули перевіряють, чи немає серед постраждалих українців

У МЗС України повідомили, що інформації щодо постраждалих українців у Стамбулі немає

Особи постраждалих встановлюються

У центрі Стамбула 13 листопада прогримів потужний вибух. Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Особи постраждалих встановлюються. Турецька влада також закликає наразі утриматися від відвідання місць скупчення людей. Українці можуть звернутися за допомогою до консульства: +905306125577», – йдеться у повідомленні.

Українські консули в Стамбулі взаємодіють із турецькими правоохоронцями та лікарнями. Особи постраждалих встановлюються. Турецька влада також закликає наразі утриматися від відвідання місць скупчення людей. Українці можуть звернутися за допомогою до консульства: +905306125577. Будь ласка, читайте текст після реклами — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 13, 2022

Раніше у МЗС України повідомили, що інформації щодо постраждалих українців немає.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Кількість загиблих під час вибуху в Стамбулі збільшилася до шести осіб, постраждалих – до 53.

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