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Розвідка повідомила, скільки нафти Росія перевезла торік «тіньовим флотом»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвідка повідомила, скільки нафти Росія перевезла торік «тіньовим флотом»
Розвідка зазначає, що РФ змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом
фото: АР

«Тіньовий флот» РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту та нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн

У 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки «тіньовому флоту» танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів. Загальний морський нафтовий експорт оцінюється у понад €80 млрд: сира нафта – €57 млрд та нафтопродукти – €26 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідка зазначає, що «тіньовий флот» РФ – це 387 танкерів, які транспортують нафту та нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн.

«Нині держава-агресор змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом – крім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів, додатково обирає для реєстрації компаній власників/менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ. Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових «зручних» прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Принсипі, Танзанії», – наголошує ГУР.

Як зауважує розвідка, в оновленому переліку тіньового флоту з’явилися судна, що пов’язані з операторами російського танкерного флоту – компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) та HenneseaHoldings Limited (ОАЕ). Від 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику «судно-жонглювання».

«Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна та вантаж, вимикають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству. Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження – перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Німеччини прийняв рішення вжити жорстких заходів щодо танкера, який належить «тіньовому флоту» і використовується для обходу санкцій Росії з метою продажу нафти по всьому світу. 

До слова, європейські країни таємно обговорюють можливість масштабного затримання російських нафтових танкерів у Балтійському морі. Ці переговори активізувалися після арешту фінською владою судна Eagle S, яке підозрюють у пошкодженні підводної електролінії між Естонією та Фінляндією.

Як повідомлялося, «тіньовий флот» Росії налічує до 1000 одиниць в основному застарілих суден, які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. У 2023 році їх було близько 600 одиниць.

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Теги: росія нафта ГУР флот РФ

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