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Росіяни намагаються прорватися на Сумщині: деталі від DeepState (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни намагаються прорватися на Сумщині: деталі від DeepState (відео)
Окупанти на квадроциклах намагаються прорватися на Сумщині
фото: скріншот з відео

Аналітики зауважують, що окупанти накопичили велику кількість піхоти, яку використовують проти Сил оборони

Окупанти намагаються пробратися  у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«На відео можна чітко побачити характер боїв в даному районі, де московити в швидкому темпі групами піхоти намагаються залетіти в село і закріпитися. Роблять вони це хаотично та неорганізовано і не можуть навіть зорієнтуватися на місцевості, тож блукають селом або полями. В той же час Сили Оборони здійснюють одразу по таких групах ураження і живуть вони недовго», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що важкість ситуації полягає в тому, що окупанти накопичили велику кількість піхоти: «Противник накопичив доволі велику кількість піхоти і постійно пускає її в утилізацію, потроху просуваючись в глибину. Українські військові в свою чергу намагаються максимально робити ці спроби безуспішними, щоб стримати просування ворога».

Нагадаємо, російські війська намагаються прорватися на територію Сумської області, щоб оточити Сили оборони, які перебувають на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Раніше повідомлялося, що у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. 

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Теги: Сумщина окупанти росія росіяни війна Україна ЗСУ

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