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Дональд Трамп офіційно оголосив, що йде на президентські вибори у США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Дональд Трамп офіційно оголосив, що йде на президентські вибори у США
Дональд Трамп виступив на національному з’їзді Республіканської партії у Мілуокі
фото: CNN

На національному з’їзді Республіканської партії Трамп прийняв номінацію на пост президента

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії. Про це він заявив на національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі, пише The Washington Post.

Це був перший виступ експрезидента після замаху на нього. Політик подякував своїм прихильникам, однопартійцям та агентам секретної служби за підтримку після замаху та у деталях розповів учасникам партійного з'їзду про ту подію.

«Я балотуюся, щоб стати президентом усієї Америки, а не половини Америки. Тож сьогодні ввечері з вірою та відданістю я з гордістю приймаю вашу номінацію на пост президента Сполучених Штатів», – сказав Трамп.

Нагадаємо, у Мілуокі 15 липня розпочав роботу з'їзд Республіканської партії. У перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса – кандидатом у віцепрезиденти.

Раніше Джей Ді Венс офіційно оголосив про згоду балотуватися на посаду віцепрезидента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. 

«Я задоволений і з почуттям подяки повідомляю, що офіційно приймаю пропозицію бути кандидатом на посаду віцепрезидента Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс під час виступу на національному з'їзді республіканців у Мілуокі в штаті Вісконсин.

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Теги: вибори Дональд Трамп президент США вибори у США

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