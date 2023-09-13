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Фінляндія посилює правила надання притулку біженцям з України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фінляндія посилює правила надання притулку біженцям з України
Тим, хто вже отримав притулок, буде дозволено залишатися в країні до 4 березня 2024 року
фото: unian

У МВС країни попередили, що відмовлятимуть у захисті одній із категорій біженців

Фінляндія відмовлятиме у захисті одній із категорій біженців з України. Про це попередило Міністерство внутрішніх справ країни.

Фінляндія заявила, що йдеться про тих громадян, які їдуть з України, але мають громадянство третіх країн.

Міністерство попередило, що особам без українського громадянства, статусу міжнародного захисту чи дозволу на постійне проживання більше не буде надано захисту у країні. Тим, хто вже отримав притулок у Фінляндії, буде дозволено залишатися в країні до 4 березня наступного року.

МВС країни зазначило, що тимчасовий захист тепер надаватиметься лише особам без українського громадянства, які раніше мали дозвіл на постійне проживання в країні або набули статусу міжнародного захисту.

Фінляндія також вирішила відмовити у захисті особам, які тимчасово проживали в Україні з метою навчання чи працевлаштування, однак громадяни третіх країн все ж таки матимуть право на тимчасовий захист, якщо будуть визнані членами сім'ї українців.

Крім того, буде вжито жорстких заходів для ідентифікації осіб, які мають громадянство третіх країн, але не мають поважних причин проживати в країні-члені ЄС. У таких випадках вони будуть репатрійовані на свою Батьківщину.

Нагадаємо, у Німеччині проживає більше біженців, ніж будь-коли – понад 3 млн осіб, які прибули в рамках системи надання притулку. Група з понад трьох мільйонів осіб складається з осіб, які мають статус біженця, військових біженців, осіб, які шукають притулку, осіб, яким було відмовлено у наданні притулку, з правом виїзду та правом залишитися.

Також ми писали, що Фінляндія активно приймає біженців з України, але намагається розселити їх по всій країні без концентрації в якомусь окремому регіоні. Усього тих українців, які втекли від війни, у Фінляндії зараз близько 53 тис. осіб – менше ніж 1% населення.

Теги: притулок громадянство правила Фінляндія біженці

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