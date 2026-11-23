Росія може до кінця 2026 року вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою. Про такі плани Москви свідчать дані західних розвідок і військових, зокрема німецької армії та Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). Про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань Tagesschau, WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, пише «Главком».

За інформацією журналістів, відповідні попередження останнім часом отримали кілька країн НАТО. У них ішлося про те, що запуск супутника з ядерним зарядом може відбутися протягом найближчих тижнів. У німецькому командуванні космічних сил не виключають, що апарат виведуть на орбіту вже у грудні.

Супутник, який, за даними розслідування, має назву «Спутник-С», нібито вже кілька років перебуває у готовому до запуску стані та зберігається в Московському регіоні. На початку листопада розвідувальні служби попереджали, що його можуть відправити в космос упродовж наступних 60 днів.

У разі вибуху ядерного заряду на орбіті наслідки можуть бути масштабними. За оцінкою командувача Космічного командування США Стівена Вітінга, приблизно третина всіх супутників на низькій навколоземній орбіті може вийти з ладу протягом перших годин або днів. Решта, за його прогнозом, поступово зазнаватиме пошкоджень у наступні місяці.

Окрім безпосереднього впливу радіації, ядерний вибух створив би потужний електромагнітний імпульс. Він може спричинити масштабні перебої в роботі технічних систем на Землі. Під загрозою опинилися б супутникова навігація GPS, мобільний зв'язок, банківські операції, електромережі та військові системи управління.

Американське військове розвідувальне управління (DIA) ще в жовтні оприлюднило оцінку, у якій зазначило, що Росія розробляє супутник, призначений для транспортування ядерної зброї. Розміщення такого озброєння на орбіті суперечило б Договору про космос 1967 року, який забороняє виведення ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення на навколоземну орбіту.

У німецьких розвідувальних колах також звернули увагу на російський супутник «Космос-2553», запущений у лютому 2022 року. За офіційною версією Москви, він призначений для наукових досліджень впливу космічної радіації на електроніку. Однак західні розвідки припускають, що апарат міг бути тестовим майданчиком для вивчення наслідків ядерного вибуху в космосі.

Російське посольство у відповідь на запит журналістів заявило, що не має інформації про описані плани, та відкинуло звинувачення, назвавши їх частиною пропагандистської кампанії. У диппредставництві запевнили, що космічна діяльність РФ має «виключно мирний характер».

Варто нагадати, що Під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені російського диктатора Володимира Путіна супроводжував ад'ютант з чорною валізкою. Представник російського супроводу підтвердив, що це так звана ядерна валізка.