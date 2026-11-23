Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва розглядає Абу-Дабі як місце проведення наступного раунду тристоронніх переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми поки що розглядаємо Абу-Дабі, але можуть бути найрізноманітніші варіанти», – сказав Дмитро Пєсков.

Також Дмитро Пєсков заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні відбудеться незабаром.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Як повідомлялося, пропозиція переговорної команди президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії колективної оборони за зразком п'ятої статті НАТО спричинила обережний оптимізм серед європейських союзників Києва.