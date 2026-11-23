Німеччина змінила план перекидання військової техніки до Литви та приховано доправила танки залізницею замість запланованого маршу колонами через Польщу. Причиною такого рішення стали побоювання, що демонстративне переміщення німецької бронетехніки поблизу російських кордонів може викликати негативну реакцію Москви. Про це повідомляє польське видання RMF24 з посиланням на коментарі представників НАТО, пише «Главком».

Йдеться про підрозділи 10-ї танкової дивізії Бундесверу, які мали взяти участь у військових навчаннях Grand Eagle 26 у Литві. Спочатку військові планували перемістити техніку колонами дорогами Польщі. Однак рішення раптово змінили – танки та бойові машини завантажили на залізничні платформи.

Видання зазначило, що таким чином хотіли уникнути ситуації, коли колона військової техніки, яка рухається польськими дорогами, буде помітною для всіх.

Причиною рішення стало побоювання «непотрібного провокування» Росії через появу колони німецьких танків, що прямувала до східного флангу НАТО. Зміни погодили з Альянсом.

Що кажуть у НАТО

Представник Альянсу в коментарі Bild am Sonntag пояснив, що під час військових навчань НАТО намагається зберігати баланс між демонстрацією оборонних можливостей та уникненням зайвої ескалації.

«НАТО вже давно не тренувалося настільки інтенсивно реагувати на ситуацію загрози. Під час усіх навчань ми постійно аналізуємо, чи проводяться вони так, щоб досягти належного рівня стримування і водночас уникнути непотрібних провокацій», – заявив представник Альянсу.

У Міністерстві оборони Німеччини також прокоментували зміну способу транспортування техніки. Там заявили, що це не є чимось незвичайним і саме такі сценарії необхідно відпрацьовувати під час навчань.

«Зміна способу транспортування військ не є чимось надзвичайним і має бути предметом навчань, оскільки в умовах реального конфлікту така можливість може виявитися необхідною», – пояснили у відомстві.

Німецькі війська у Литві

Мета навчань Grand Eagle 26 – зокрема, відпрацювання швидкого перекидання підрозділів Бундесверу на східний фланг НАТО. Німеччина планує розмістити у Литві танкову бригаду чисельністю близько 5 тис. військовослужбовців. Вона має повноцінно розпочати роботу наприкінці 2027 року та матиме приблизно 2 тис. одиниць військової техніки, зокрема кілька десятків танків. Близько 1,8 тис. німецьких військових уже перебувають у країні.

Варто нагадати, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окреслив умови, за яких може постати питання про скасування європейських санкцій проти Росії. Йдеться про можливе припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення, збереження європейського курсу України та домовленості щодо подальшої безпеки.