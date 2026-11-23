Разом із кораблем на дно пішов вертоліт Ка-27, який перебував на його борту.

Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України провели спецоперацію поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої знищили російський військовий корвет «Меркурій» та бойовий вертоліт Ка-27. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Главком».

За його словами, для атаки залучили сім морських дронів українського виробництва. Корвет «Меркурій» був одним із найновіших кораблів російського флоту – його прийняли на озброєння у 2023 році, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Було задіяно сім морських дронів українського виробництва. Затоплено російський корвет «Меркурій», і це один із найновіших російських кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році», – зазначив глава держави.

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Разом із кораблем на дно пішов вертоліт Ка-27, який перебував на його борту.

Другою ціллю операції став російський суховантаж MV ANGARA. За словами Зеленського, Росія використовувала його для перевезення зброї. Судно вдалося уразити.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що суховантаж перебував під санкціями та був задіяний у російській військовій логістиці, зокрема в межах так званих «Сирійського» та «Лівійського експресів». Корвет «Меркурій», своєю чергою, супроводжував російські морські конвої та охороняв судна з військовими вантажами.

У СБУ наголосили, що обидва судна були законними військовими цілями, оскільки забезпечували військові спроможності Росії. Для проведення операції українські безекіпажні катери доправили до визначеного району на так званому материнському судні та спустили на воду.

За даними спецслужби, попри спроби російської сторони знищити українські дрони з повітря, води та суходолу, катери змогли дістатися цілей і завдати ударів.

Варто нагадати, що у неділю на військово-морській базі Бенгазі на сході Лівії внаслідок атаки українських морських безпілотників зазнав серйозних пошкоджень російський корвет «Меркурій», а на самому об'єкті спалахнула пожежа.