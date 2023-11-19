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Допомога Україні є інвестицією у безпеку США – Байден

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Допомога Україні є інвестицією у безпеку США – Байден
Байден заявив, що світ очікує від США вирішення проблем нашого часу
фото: Reuters

Підтримуючи Україну, Сполучені Штати утримують свої війська від участі у війні 

Джо Байден наголошує, що підтримуючи Україну, США утримують свої війська від участі у війні у разі, якщо російська агресія пошириться далі. Про це президент США написав у статті для The Washington Post. 

Він наголосив, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі, а безпосередньо втягує Америку. 

«Ось чому наша підтримка України сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», – написав Джо Байден.

За його словами, світ очікує від США вирішення проблем нашого часу.

«Це обов'язок лідера, і Америка буде лідером. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися. Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України», – зазначає президент США.

Байден також порівняв російських терористів і терористів ХАМАС: «І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з лиця землі сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися».

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю.

До слова, ухвалення пакету допомоги Україні від США можуть відкласти до середини грудня, а можливо і на довше.

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Теги: Джозеф Байден США президент криза агресія

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