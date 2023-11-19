Допомога Україні є інвестицією у безпеку США – Байден

Підтримуючи Україну, Сполучені Штати утримують свої війська від участі у війні

Джо Байден наголошує, що підтримуючи Україну, США утримують свої війська від участі у війні у разі, якщо російська агресія пошириться далі. Про це президент США написав у статті для The Washington Post.

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Він наголосив, що коли агресія в Європі залишається без відповіді, криза не згасає сама по собі, а безпосередньо втягує Америку.

«Ось чому наша підтримка України сьогодні – це інвестиція в нашу власну безпеку. Це запобігає ширшому конфлікту завтра. Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», – написав Джо Байден.

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За його словами, світ очікує від США вирішення проблем нашого часу.

«Це обов'язок лідера, і Америка буде лідером. Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися. Це переконання лежить в основі мого підходу до підтримки народу України», – зазначає президент США.

Байден також порівняв російських терористів і терористів ХАМАС: «І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти з лиця землі сусідню демократію. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом. Америка не може і не дозволить цьому статися».

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю.

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До слова, ухвалення пакету допомоги Україні від США можуть відкласти до середини грудня, а можливо і на довше.