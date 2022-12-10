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Зеленський став «Людиною року» за версією журналу Profil

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський став «Людиною року» за версією журналу Profil
​Австрійський журнал Profil назвав Зеленського «Людиною року»
фото з відкритих джерел

Президент України сприймається у світі як «людина Заходу»

Головний інформаційно-політичний журнал Австрії Profil назвав президента України Володимира Зеленського «Людиною року» через його вплив на долю України та Заходу загалом. Про це повідомляється на сайті видання.

У статті під назвою «Володимир Зеленський: Людина, яка сколихнула вільний світ» зазначається, що цього року «Людиною року» (Mensch des Jahres) було обрано президента України. При цьому вказується на те, що Зеленський сприймається у світі не лише як представник України, яка зазнає нападу з боку Росії, але і як «людина Заходу».

«Зеленський – це наша людина. І це не пов’язано з нестачею оригінальності, коли британська газета Financial Times, американський журнал «Time», а тепер і журнал Profil вважають одну й ту ж особу найбільш важливою і впливовою у цьому році», – йдеться у матеріалі.

Profil вказує на те, що Зеленський після повномасштабного російського вторгнення в Україну вирішив не залишати свою країну і не здаватися, натомість віддавши наказ українській армії чинити опір.

«Цим вчинком хоробрості він заслуговує на повагу», – зазначається у статті.

Зеленський став «Людиною року» за версією журналу Profil фото 1

При цьому Президенту Україну вдалося переконати союзників на Заході допомогти Україні та зберегти цю підтримку.

«Зеленський звертається до американців, у яких ціни на паливо різко зросли. Він розмовляє з німцями, які мають застереження щодо поставок зброї. Він звертається до європейських лідерів, які часто сваряться через санкції. Він майже завжди досягає хоча б частини того, про що просить», – йдеться в статті.

Журнал зазначає, що Зеленському також вдалося ініціювати «повернення Заходу», у тому числі НАТО, та пошук ним свого сенсу існування.

«Вплив Володимира Зеленського на долю України та Заходу в цьому році робить його, на думку редакції, «Людиною року», – заявили в Profil.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського людиною 2022 року. Про це йдеться у присвяченому українському лідерові матеріалі.

Тим часом інше впливове американське видання Politico визнало російського диктатора Володимира Путіна «невдахою року» через його провальні плани захопити Україну. Президент Росії втратив репутацію не лише у світі, а й у самій РФ.

Теги: Володимир Зеленський санкції президент наказ журнал

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