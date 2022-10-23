Уряд президента Франції Емманюеля Макрона сповнений рішучості сприяти мирному врегулюванню протистояння

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив своєму російському колезі Сергію Шойгу, що Париж «відмовляється від будь-якої форми ескалації, особливо ядерної» під час телефонної розмови 23 жовтня. Про це інформує CNN.

Згідно з текстом розмови, оприлюдненим Міністерством збройних сил, Лекорню наголосив, що «Франція закликає РФ покласти край її агресивній війні проти України та зробити все можливе, щоб сприяти деескалації».

У заяві додається, що уряд президента Франції Емманюеля Макрона «сповнений рішучості сприяти мирному врегулюванню протистояння» і що міністри оборони Франції та РФ підтримуватимуть контакт.

Лекорню зустрінеться зі своїм українським колегою «незабаром», йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко заявив, що Європа тривалий час формувала небезпечну політику примирення щодо Росії. Він нагадав, що європейські лідери співпрацювали з режимом російського диктатора Володимира Путіна, «пробачаючи» йому агресію проти сусідів. Йдеться зокрема про російську агресію проти Грузії у 2008 році.

Також раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін розгнівався через заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Глава Франції заявив, що Москва навмисне дестабілізує обстановку в регіоні, щоб послабити Вірменію.