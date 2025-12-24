Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців

Франція посилює контроль у сфері імміграції

З 1 січня 2026 року іноземці, які вперше звертаються за багаторічною посвідкою на проживання, картою резидента або набуттям громадянства Франції, будуть зобов’язані скласти іспит з громадянської освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vaucluse Gouvernement.

Відповідні вимоги передбачені законом від 26 січня 2024 року, спрямованим на посилення контролю у сфері імміграції та поліпшення інтеграції мігрантів.

Ці положення поширюються на громадян третіх країн, що не є членами Європейського Союзу. Серед ключових умов – підтвердження рівня республіканської інтеграції та володіння французькою мовою шляхом отримання спеціального сертифіката.

До слова, з 8 січня 2026 року умови отримання посвідки на постійне проживання у Фінляндії стануть більш суворими. Згідно з новими правилами, заявники повинні прожити у Фінляндії довше, продемонструвати певний рівень володіння фінською або шведською мовою та мати певний стаж роботи.

Однією з ключових змін до закону про іноземців стане продовження терміну проживання, необхідного для отримання дозволу, з чотирьох до шести років.