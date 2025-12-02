Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Франції пограбовано квартиру експрезидента Франсуа Олланда

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
У Франції пограбовано квартиру експрезидента Франсуа Олланда
Квартиру екс-президента Франції Франсуа Олланда пограбували у Парижі
фото: l.lepopulaire.fr

Грабіжників квартири Олланда затримали через тиждень, викрадене майно повернуто

Квартиру колишнього президента Франції Франсуа Олланда (обіймав посаду у 2012-2017 рр.) пограбували в Парижі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал  tf1info.fr.

Інцидент стався 22 листопада. Злодії проникли до помешкання ексглави держави, викравши, зокрема, його годинник. Повний список викраденого майна не розкривається. За інформацією оточення колишнього президента, завдяки втручанню поліції «вдалося уникнути серйозних наслідків».

Правоохоронцям вдалося затримати грабіжників приблизно через тиждень після скоєння злочину. Обоє затриманих є вихідцями з Алжиру, їм висунуто офіційні звинувачення. Під час обшуку викрадений годинник знайшли і повернули Франсуа Олланду.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон під час свого запланованого візиту до Китаю має намір звернутися до Сі Цзіньпіна з проханням вплинути на Росію для припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Франції. 

«Главком» також писав, що служба зовнішньої розвідки РФ поширила пропагандистську інформацію про те, що Франція нібито хоче долучити свої приватні військові компанії до «прямої участі» у війні проти Росії.

Читайте також:

Теги: Франція Франсуа Олланд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патрульний поблизу Лувру після гучного пограбування музею
Менше ніж у половині кімнат Лувру було відеоспостереження у 2024 році – звіт
7 листопада, 03:57
Француженці загрожують щоденні виплати €150, якщо її улюбленець не припинить ходити до сусідів
У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів
6 листопада, 09:55
Зеленський анонсував історичну угоду з Францією
Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією
14 листопада, 23:15
Dassault Rafale – французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
17 листопада, 12:58
Пограбування знаменитого паризького музею сталося 19 жовтня
Франція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру
25 листопада, 16:43
Збройні сили Франції налічують близько 200 тис. військовослужбовців та понад 40 тис. резервістів
Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії
27 листопада, 19:37
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Заочний арешт Міндіча, удар по Дніпру. Головне за 1 грудня
Вчора, 21:15
Лувр змінює ціну квитків
Лувр збільшує вартість квитків для туристів із неєвропейських країн
28 листопада, 14:16
Зеленський із першою леді прибув до Франції
Зеленський із першою леді прибув до Франції
Вчора, 10:43

Політика

Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
Україна та Ірландія підписали дорожню карту
Україна та Ірландія підписали дорожню карту
У Франції пограбовано квартиру експрезидента Франсуа Олланда
У Франції пограбовано квартиру експрезидента Франсуа Олланда
Зеленський й перша леді зустрілися з президенткою Ірландії
Зеленський й перша леді зустрілися з президенткою Ірландії
Стало відомо, скільки людей планує призвати Литва у 2026 році
Стало відомо, скільки людей планує призвати Литва у 2026 році
Справа про шахрайство. У Бельгії затримано ексголову дипломатії ЄС
Справа про шахрайство. У Бельгії затримано ексголову дипломатії ЄС

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua