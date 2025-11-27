Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії

Добровольці не братимуть участь у військових операціях за кордоном

Президент Франції Еммануель Макрон представив план добровільної військової служби. Добровольці віком 18 та 19 років розпочнуть службу вже наступного року за новою 10-місячною програмою військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами президента, молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та за її заморських територіях, а не у військових операціях за кордоном. «Нова національна служба буде поступово запроваджена, починаючи з наступного літа», - зазначив французький лідер.

Наразі збройні сили Франції налічують близько 200 тис. військовослужбовців та понад 40 тис. резервістів. Франція, армія якої є другою за величиною в Європейському Союзі після Польщі, хоче збільшити кількість резервістів до 100 тис. до 2030 року.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році.

До слова, уряд Франції розіслав регіональним агентствам охорони здоров’я (ARS) інструкції щодо підготовки медичного персоналу до можливого прийому великої кількості пацієнтів із зони бойових дій.