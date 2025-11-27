Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії
Збройні сили Франції налічують близько 200 тис. військовослужбовців та понад 40 тис. резервістів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Добровольці не братимуть участь у військових операціях за кордоном

Президент Франції Еммануель Макрон представив план добровільної військової служби. Добровольці віком 18 та 19 років розпочнуть службу вже наступного року за новою 10-місячною програмою військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами президента, молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та за її заморських територіях, а не у військових операціях за кордоном. «Нова національна служба буде поступово запроваджена, починаючи з наступного літа», - зазначив французький лідер.

Наразі збройні сили Франції налічують близько 200 тис. військовослужбовців та понад 40 тис. резервістів. Франція, армія якої є другою за величиною в Європейському Союзі після Польщі, хоче збільшити кількість резервістів до 100 тис. до 2030 року.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу сухопутних військ Франції П’єр Шил заявив, що армія його країни готова до розгортання своїх сил у межах європейських гарантій безпеки для України вже у 2026 році.

До слова, уряд Франції розіслав регіональним агентствам охорони здоров’я (ARS) інструкції щодо підготовки медичного персоналу до можливого прийому великої кількості пацієнтів із зони бойових дій.

Читайте також:

Теги: Франція Еммануель Макрон мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візит українського президента до Франції було анонсовано минулого тижня
Зеленський прибув у Францію
17 листопада, 11:09
Речник Полтавського ОТЦК пояснив, що примусове доставлення не означає автоматичну мобілізацію
«Це вимушений крок у воєнний час». ТЦК пояснив, коли можлива примусова доставка військовозобов’язаних
13 листопада, 17:15
Цілорічний призов строковиків дозволить постійно поповнювати російську армію
Навіщо Путін запровадив цілорічний призов? Російський опозиціонер розкрив цинічний план Кремля
6 листопада, 14:42
Француженці загрожують щоденні виплати €150, якщо її улюбленець не припинить ходити до сусідів
У Франції господиня отримала штраф €1250, бо її кіт ходив у гості до сусідів
6 листопада, 09:55
Зранку 5 жовтня у соціальних мережах ширилися відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у Києві
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
5 листопада, 14:28
В Україні змінюють правила мобілізації
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
1 листопада, 05:29
Стало відомо, хто пограбував Лувр за сім хвилин
Від таксиста до спецназівця: ЗМІ розповіли, хто стояв за пограбуванням Лувру
31 жовтня, 10:21
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
30 жовтня, 17:17
Бріжит Макрон подала кримінальний позов у Франції, звинувачуючи 10 осіб у поширенні цієї брехні через соціальні мережі
У Парижі розпочався судовий процес над 10 людьми за кіберцькування першої леді Франції
28 жовтня, 01:49

Політика

Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії
Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії
Північна Корея зробила російську мову обов'язковою для вивчення
Північна Корея зробила російську мову обов'язковою для вивчення
Італія екстрадувала до Німеччини українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Італія екстрадувала до Німеччини українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Ексочільник Польщі Дуда отримав першу президентську пенсію і назвав її суму
Ексочільник Польщі Дуда отримав першу президентську пенсію і назвав її суму
Обвинувачений у вбивстві російського генерала Москалика отримав довічний термін
Обвинувачений у вбивстві російського генерала Москалика отримав довічний термін
Миру не буде: Путін відмовився підписувати будь-що з чинною владою в Україні
Миру не буде: Путін відмовився підписувати будь-що з чинною владою в Україні

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua