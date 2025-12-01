Зеленський із першою леді прибув до Франції

Зеленський проведе зустріч із президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зеленський проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі віч-на-віч, а також відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

Раніше анонсувалося, що президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською мають здійснити перший офіційний візит до Ірландії. Очікується, що подружжя Зеленських прибуде у Дублін вже 2 грудня.

У рамках візиту Зеленський має зустрітися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та прем'єр-міністром Майклом Мартіном. Очікується, що під час візиту він також проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Хелен Макенті.

Крім того, планується, що Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії, де він раніше звертався до депутатів та сенаторів через відеозв'язок у квітні 2022 року.