Нульові ціни на світло у Франції: Bloomberg пояснив, що відбувається

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Нульові ціни на світло у Франції: Bloomberg пояснив, що відбувається
Франція отримала нульову ціну за світло 8 грудня
фото з відкритих джерел

Ціна на електроенергію у Франції впала до нульової позначки через збіг низки факторів

У Франції споживачі мали змогу тимчасово отримувати електроенергію безкоштовно. Вартість струму 8 грудня впала до нуля на ринку «на добу наперед», що стало наслідком ідеального збігу кількох факторів, повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

За даними європейської біржі електроенергії Epex Spot, у певні години 8 грудня ціна на електроенергію досягла нульової позначки. Це дозволило споживачам купувати світло безкоштовно для використання наступного дня.

Ключовими чинниками, які призвели до профіциту енергії в мережі, стала низка факторів. Неймовірно високі температури для початку грудня значно знизили попит на електроенергію, оскільки у Франції опалення здебільшого здійснюється за допомогою електрики. Сильний вітер забезпечив потужний приплив струму від вітрових електростанцій (ВЕС). Французькі атомні електростанції працювали на високій потужності – 85% від загальної.

Збіг цих факторів (низький попит і надзвичайно висока пропозиція) створив значний профіцит у мережі.

Журналісти зазначають, що середня ціна електроенергії 9 грудня впала до найнижчого рівня для робочого дня з середини листопада. Піковий попит на електрику у вівторок, 9 грудня, також знизився з 69 до 62 гігаватів порівняно з попереднім тижнем.

Видання констатує: стрімке зростання виробництва відновлюваної енергії в Європі все частіше призводить до профіциту електроенергії у мережі, що, своєю чергою, зумовлює зниження цін на світло, особливо в періоди низького попиту.

Нагадаємо, український уряд дав дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Імпорт електроенергії відбуватиметься за погодженням з «Укренерго».

До слова, уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів. 

