Британія і Франція готують коаліцію для відкриття Ормузької протоки – CNN

Іванна Гончар
Ормузька протока є одним із ключових маршрутів постачання нафти і газу у світі
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Через протоку зараз проходить мінімальна кількість суден, що суттєво впливає на глобальні поставки нафти

Велика Британія та Франція ініціювали створення багатонаціональної коаліції для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично залишається закритою вже майже два місяці. Про це повідомляє CNN, пише «Главком».

У Лондоні відбудеться дводенна зустріч військових планувальників із понад 30 країн. Вони обговорять можливості своїх армій, координацію дій та потенційне розгортання сил у регіоні.

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що конкретні військові рішення будуть реалізовані лише після досягнення сталого припинення вогню.

«Завдання – перетворити дипломатичний консенсус на реальний план для захисту судноплавства», – заявив міністр оборони Джон Гілі.

Зустріч пройде у штаб-квартирі в Нортвуді поблизу Лондона.

Нагадаємо, Іранський уряд висміяв заклики головної дипломатки ЄС Каї Каллас про відкриття Ормузької протоки та дотримання міжнародного права. У неділю, 19 квітня, рух суден фактично зупинився, оскільки іранські військові човни обстріляли судна, які намагалися пройти через цей морський маршрут.

Як повідомлялось, навіть відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не гарантує швидкої стабілізації світового ринку палива.

