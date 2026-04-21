ЄС посилив підготовку до енергокризи і повертає спільні закупівлі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС посилив підготовку до енергокризи і повертає спільні закупівлі
ЄС готує централізовані закупівлі газу через загрозу дефіциту
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Брюссель готує новий механізм координації закупівель нафти й газу на тлі стрибка цін і ризику дефіциту енергоносіїв

Європейська комісія розглядає відновлення спільних закупівель газу країнами ЄС, щоб стримати зростання цін на енергоресурси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

З пропозиціями Єврокомісії ознайомилися журналісти, і вони передбачають повернення до механізму колективних закупівель газу на тлі ризику нової енергетичної кризи.

Ініціатива пов’язана зі стрімким подорожчанням енергоносіїв через війну в Ірані, яка створює загрозу для стабільності постачання. У Брюсселі розглядають низку заходів, спрямованих на захист країн-членів від різких коливань цін.

Зокрема, Єврокомісія планує розширити інструмент агрегування попиту, який уперше запровадили у 2023 році. Він передбачає, що європейські покупці об’єднують попит на спеціальній платформі для укладання вигідніших контрактів із постачальниками.

Йдеться про платформу AggregateEU, яка дозволяє координувати закупівлі та укладати як спільні, так і двосторонні угоди на постачання газу.

Нові пропозиції також передбачають розширення координації на закупівлі нафти, що пов’язано зі зростаючими ризиками дефіциту авіаційного палива. Таким чином, ЄС намагається створити більш централізований механізм взаємодії з міжнародними постачальниками.

Водночас ініціатива може викликати опір з боку промисловості. Бізнес уже раніше висловлював сумніви щодо ефективності спільних закупівель, вважаючи їх менш гнучкими порівняно з індивідуальними контрактами. Очікується, що Єврокомісія оприлюднить ці пропозиції найближчими днями.

Раніше Європейський Союз запровадив санкції проти двох організацій, які відіграють ключову роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації.

