Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок

Кошта: Наступний крок – відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Європейського Союзу

Після розблокування кредиту на підтримку України обсягом €90 млрд та схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ наступним необхідним кроком має стати відкриття першого переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на Кіпрі, передає «Главком».

«Наступний крок – відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Європейського Союзу», – наголосив Кошта.

Президент Європейської ради зауважив, що ЄС виконав обіцянку щодо перших двох кроків і що «ми виконаємо її і щодо наступного кроку».

Нагадаємо, Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії.

Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні. Він додав, що кошти з європейського пакета планують спрямувати, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідного озброєння в партнерів, яке поки не виробляється в Україні, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

До слова, 23 квітня президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр. Він взяв участь у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.