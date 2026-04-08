Міноборони Німеччини визнало проблему з новим законом про військову службу

У Німеччині чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримувати дозвіл на виїзд за кордон

Новий закон зобов’язує громадян віком від 17 до 45 років повідомляти Бундесвер про тривалі поїздки за кордон

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав проблему з новим законом про військову службу, який почав діяти з січня 2026 року. Про це він сказав у коментарі для Bild, пише «Главком».

Йдеться про норму, за якою чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримувати дозвіл на виїзд за кордон, якщо планують перебувати там понад три місяці.

Раніше в Міноборони заявляли, що через відсутність призову такі дозволи фактично будуть надаватися автоматично. Однак з’ясувалося, що необхідні підзаконні документи досі не ухвалені.

У відомстві пояснили, що ці документи зараз терміново готують, але їх затримка пов’язана з відсутністю остаточного підпису.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині чоловікам не потрібно погоджувати виїзд за кордон, попри повідомлення про нові правила військової служби.

Після численних публікацій у ЗМІ щодо закону, який нібито зобов’язує громадян віком від 17 до 45 років повідомляти Бундесвер про тривалі поїздки за кордон, Міністерство оборони ФРН надало роз’яснення.

«Ми уточнимо через адміністративні положення, що дозвіл вважається наданим, коли військова служба має добровільний характер», – повідомив представник Міноборони агентству dpa.