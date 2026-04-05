Фіцо закликав ЄС скасувати санкції проти російських енергоносіїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Фіцо закликав ЄС скасувати санкції проти російських енергоносіїв
фото: АР

За словами словацького лідера, ЄС має відновити діалог з Москвою

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Європейський Союз скасувати санкції проти російської нафти та газу, щоб подолати енергетичну кризу, яка виникла внаслідок війни в Ірані. Про це він заявив після розмови з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, пише «Главком».

Фіцо зазначив, що ЄС має «скасувати санкції на імпорт російської нафти та газу», припинити війну в Україні, а також «вжити заходів для відновлення потоків нафтопроводом «Дружба»». За його словами, для подолання енергетичної кризи необхідно також «відновити діалог з Росією».

Фіцо наголосив, що нинішніх дій окремих держав недостатньо: «Недостатньо боротися з енергетичною кризою лише на національному рівні».

До слова, в словацьких та угорських соцмережах поширюється інформація, яку оприлюднив капітан угорських збройних сил Палінкаш Сильвестер. За його даними, гіпотеза про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо є російськими агентами, отримує додаткові підтвердження. 

Також у ЗМІ були оприлюднені аудіозаписи розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які свідчать про їхні контакти щодо санкційної політики Євросоюзу. 

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
