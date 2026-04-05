За словами словацького лідера, ЄС має відновити діалог з Москвою

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Європейський Союз скасувати санкції проти російської нафти та газу, щоб подолати енергетичну кризу, яка виникла внаслідок війни в Ірані. Про це він заявив після розмови з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, пише «Главком».

Фіцо зазначив, що ЄС має «скасувати санкції на імпорт російської нафти та газу», припинити війну в Україні, а також «вжити заходів для відновлення потоків нафтопроводом «Дружба»». За його словами, для подолання енергетичної кризи необхідно також «відновити діалог з Росією».

Фіцо наголосив, що нинішніх дій окремих держав недостатньо: «Недостатньо боротися з енергетичною кризою лише на національному рівні».

До слова, в словацьких та угорських соцмережах поширюється інформація, яку оприлюднив капітан угорських збройних сил Палінкаш Сильвестер. За його даними, гіпотеза про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо є російськими агентами, отримує додаткові підтвердження.

Також у ЗМІ були оприлюднені аудіозаписи розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які свідчать про їхні контакти щодо санкційної політики Євросоюзу.